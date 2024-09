Taksiuudistuksen jälkeen kuskien epäillyt seksuaalirikokset moninkertaistuneet – tekijät ulkomaalaistaustaisia

– Siitä lähtien kun uudistus tuli vuonna 2018, on taksissa tapahtuneiden epäiltyjen seksuaalirikosten määrä noussut joka vuosi, Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtaja Ritva Elomaa sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.

Tämän ja viime vuoden aikana Helsingin poliisiin on kirjattu yhteensä lähes 50 rikosilmoitusta, jossa taksinkuljettajaa epäillään seksuaalirikoksesta.

– Se on iso määrä ja vakava ongelma. Se itsessään olisi peruste ottaa takapakkia uudistuksesta, Elomaa sanoo.

Hallitus on aiemmin ilmoittanut haluavansa tiukentaa taksialan sääntelyä.

Jotkut kuljettajat syyllistyneet useisiin tekoihin

– Taksiala on luottamukseen perustuva ammatti ja heillä on paljon vastuuta. Nyt siellä toimii ammatinharjoittajia tai kuljettajia, jotka ovat syyllistyneet useisiin seksuaalirikoksiin työssään. Heitä on epäilty useista seksuaalirikoksista.