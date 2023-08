"Kuinka pitkälle uskonnon ja sananvapauden varjolla voidaan mennä?" Syyttäjän kysymys tiivistää olennaisen Päivi Räsäsen oikeudenkäynnistä

– Tässä on ehdottomasti ytimeltään kyse sananvapaudesta. Siitä, että saa ilmaista sen mihin uskoo ja mikä on oma vakaumus ja omat mielipiteet. Tietenkin tässä on kirjaimellisesti kyse Raamattuun uskovan kristityn sananvapaudesta, mutta väitän, että tällä päätöksellä on vaikutuksensa paljon laajemmin, koska sananvapautta tarvitaan kaikkialla. Tässä on kysymys myös siitä, mitä esimerkiksi media saa julkaista, minkälaista keskustelua, näkökulmia ja erilaisia mielipiteitä, Päivi Räsänen sanoo MTV Uutisille.