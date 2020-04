Kuinka pitkään sairastanut on turvassa? Voiko iäkäs mennä hammaslääkäriin? Vaikuttavatko antibiootit koronatestin tulokseen? Asiantuntijat vastaavat katsojien kysymyksiin

Kysymys: Kuinka pitkään koronan sairastanut on turvassa uudelta tartunnalta?

Uusi koronavirus, eli SARS-CoV-2 on nimensäkin mukaisesti uusi, joten tutkijayhteisöllä on vielä paljon kysymyksiä selvitettävänä. Taudin kehityskulku on yksi niistä.