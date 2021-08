Voiko vuoden 2015 pakolaiskriisi uusiutua? Asiantuntija uskoo afgaanien pakenevan rajanaapurien kautta Eurooppaan

Suomen Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerströmin mukaan on toistaiseksi epäselvää, aikooko Taleban päästää ihmiset pois maasta.

Iranissa afgaaneilla huonot olot

– Suomi on monta kymmentä vuotta ottanut Iranista afgaaneja kiintiöpakolaisina Suomeen, koska siellä on niin huonot oltavat. Uskon, että he lähtevät jatkamaan sieltä matkaa, Mannerström sanoo.