Viikko on alkanut sateisena ja tuulisena, mutta auringonpaistettakin on luvassa.
Länsiosissa maata tiistai on valjennut sateisena ja tuulisena. Länsirannikolla puuskat voivat yltyä aamupäivän aikana jopa myrskylukemiin. Sadealue liikkuu päivän aikana itään maan koillispuolelle ja sää muuttuu lännessä aurinkoiseksi.
Pohjoisessa tiistaista on tulossa laajalti aurinkoinen, mutta hajanaisia sadealueita on liikkeellä. Pohjois-Lapissa vesisateet saattavat paikoin tulla räntänä tai lumena. Pohjoisosissa maata esiintyy päivän mittaan voimakkaita puuskia.
Kilpisjärvellä Saana-tunturi peittyi pakkasen myötä hentoon lumipeitteeseen. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä ole kyse.
Ensilumi katsotaan sataneeksi, kun maassa on ensimmäisen kerran ehjä, vähintään sentin paksuinen lumikerros kesäaikana kello yhdeksältä ja talviaikana kahdeksalta aamulla, kertoo Foreca sivuillaan.
Saana-tunturi peittyi hentoon lumipeitteeseen.
Maan etelä- ja keskiosissa elohopea kipuaa tiistaina 10 asteen tuntumaan. Pohjoisessa lämpömittarit näyttävät 5-10 asteen lukemia.
Kaakkoisosassa maata lämpötila voi runsaan pilvisyyden vuoksi jäädä paikoin alle kymmenenkin asteen.
Keskiviikon vastaisena yönä lämpötilat laskevat selvästi, ja monin paikoin käydään viiden asteen tienoilla ja jopa sen alapuolella.
Keskiviikosta on tulossa monin paikoin aurinkoinen, mutta idässä on runsaampaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sateita.
Loppuviikosta Suomen ylle on työntymässä lämmintä ilmaa ja lämpötilat voivat nousta paikoin jopa 15 asteeseen.