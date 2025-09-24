Lämmin viikonloppu voi jäädä tältä syksyltä viimeiseksi, ennustaa Pekka Pouta.

Tänään ulkona saa varautua koleaan ja paikoin tuuliseen säähän. Sää on tänään vielä kolea ja lämpötilat jäävät monin paikoin alle kymmenen asteen ja etelärannikollakin jäädään noin 12 asteeseen.

– Päivä on kuitenkin pääosin aurinkoinen, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Pohjoisessa aamulla ja aamupäivällä tienpinnat voivat olla yhä pakkasen puolella.

– Ulkona on tänään hyvin viileää. Pohjoistuuli tekee ilmasta erityisen kolean, ja idässä tuuli on paikoin navakkaa.

Sateita saadaan kahdesta eri sääalueesta. Idässä sadealue on poistumassa Kainuun seudulta kohti Pohjois-Karjalaa, kun taas lounaisrannikolla kuurosateet painottuvat Saaristomeren puolelle.

– Turun suunnalla kannattaa varautua sateenvarjolla aamupäivään, mutta iltapäivä on sielläkin todennäköisesti poutainen ja aurinko paistaa laajalti.

Lämpimämpää viikonloppua kohti

Ensi yönä lännestä alkaa virrata lämpimämpää ilmaa ja viikonloppuna on odotettavissa lämmintä säätä.

Yön aikana lämpötila pääsee vielä laskemaan lähelle nollaa, mutta länsituuli nostaa lukemia aamun aikana.

– Tänään on tosiaan kirkasta ja idässä varsinkin vielä tuulista. Viikonloppuna sää on selvästi leudompi.

Lämmin viikonloppu voi jäädä tältä syksyltä viimeiseksi, sillä sitten ilma muuttuu koleammaksi.