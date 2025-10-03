Suomessa alkaa nyt selvästi sateisempi kausi. Katso ennuste videolta.
Lokakuu on muutenkin sateista aikaa ja tulevat viikot ovat vieläpä keskimääräistä sateisempia, kertoo meteorologi Pekka Pouta.
– Tipaton kausi on ohi ja märkyliä on luvassa, Pouta tiivistää.
Tuleva sateiden suma koskettaa meteorologin mukaan kaikkia Pohjoismaita.
– Ensi viikolla matalapaineet pyörivät Suomen yllä ja joka päivä sataa jossain, Pouta avaa.
Ensimmäinen iso sadealue pyörii Suomessa tiistaina, toinen torstai-perjantai -akselilla.
– Keskilämpötila on vähän tavallista korkeampi. Todennäköisesti se tarkoittaa, että yöt ovat lämpöisempiä ja muuten on aika tyypillistä.
Syylomaviikon tuomio
Monissa lapsiperheissä 13. lokakuuta alkava viikko on syyslomaviikko.
– Suomen yllä on silloin yhä aika paljon matalapainetoimintaa. Mutta voisi olla välillä joku föhn-tuuli -tilannekin.
Jos joku pyrkii kylmää ja sadetta karkuun Keski-Eurooppaan, vastaanotto voi olla kehno, Pouta arvioi.
– Täältä virtaa kylmää ilmaa Keski-Eurooppaan. Ranskasta Puolaan saakka on keskimääräistä kylmempää.
Keskimääräistä lämpimämpää on vain osissa Espanjaa ja Portugalia, ennuste lupaa.
Sateisempi vyöhyke taas kattaa viikon aikana Baltian ja ison osan Itä-Eurooppaa. Sateita pääsee karkuun Länsi-Eurooppaan tai Välimeren alueelle.