Kuinka 12 000 armeijan aloittanutta pidetään turvassa omikronilta? Pitkät kiinniolot raskaita myös henkilökunnalle: "Rohkaisemme varusmiehiä ottamaan täyden sarjan"

– Palautimme maskien käytön, turvavälit sekä osastointiajattelun. Näkyvin tekijä varmasti on varusmiesten kiinniolojen pidentyminen, kertoo yliluutnantti Joona Lindqvist Porin prikaatista.

Terveysturvallisuus alokkaiden huolena

Varusmiespalveluksen aloittaminen keskellä pahentunutta koronapandemiaa on nostanut esille lukuisia terveysturvallisuuskysymyksiä. Puolustusvoimissa huolta aiheuttaa erityisesti palveluksen aloittavan ikäluokan rokotekattavuus.

– Meillä on Puolustusvoimissa kannustava ilmapiiri. Rohkaisemme varusmiehiä ottamaan täyden rokotussarjan, sekä noudattamaan myös näitä meidän muita ohjeistuksia ja määräyksiä, selventää yliluutnantti Joona Lindqvist.

– Kyllä se varusmiespalveluksen suorittaminen näinä aikoina mietityttää, kun koronavirus leviää niin nopeasti ja tartuntoja on paljon. Odotan palvelusajalta, että se etenee niin normaalisti kuin se vaan näinä aikoina voi edetä, kertoo Lähtinen.

– Olen kuullut, että Porin prikaatissa kaikki asiat on hoidettu hyvin koronapandemian aikana. Toivon, että kaikki menee nyt hyvin. Kotona oltiin hieman huolissaan, mutta näillä nyt mennään, kertoo puolestaan Lappalainen.

Varusmiehet ja henkilökunta kovilla

Varusmiesten henkinen jaksaminen etenkin korona-aikana on puhuttanut jo pitkään varuskunnissa. Uusien alokkaiden jaksamista seurataankin nyt erityisen tarkasti poikkeusolojen aikana.

– Meillä on erittäin ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa täällä, mikä tukee etenkin nyt alokkaiden palveluksen astumisen yhteydessä. Lisäksi meillä on tukena varuskunnissa olevat sosiaalikuraattorit ja papit, jotka auttavat mahdollisissa vaikeissa tilanteissa. Annamme alokkaille ja varusmiehille mahdollisuuden olla myös kotiinsa yhteydessä mahdollisimman paljon, kertoo yliluutnantti Joona Lindqvist.

Koronapandemia on rasittanut varusmiesten lisäksi myös henkilökuntaa ja kouluttajia. Erityisesti kouluttajille korona-aika on ollut raskas.

– Kouluttajien on yritettävä sovittaa työelämä ja siviilielämä. Tämä 2+2+2-jakso mikä meillä on ollut aikaisemmin käytössä, niin se on esimerkiksi perheelliselle pitkä aika olla kotoa pois, sanoo everstiluutnantti Aki Mustonen Porin prikaatista.