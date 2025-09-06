Kuin kauhuelokuvasta: Oudot äänet talon ryömintätilasta saivat selityksen

Yhdysvalloissa Oregonissa lähellä Portlandia on paljastunut tapaus, jossa olisi aineksia kauhuelokuvaan.
Silminnäkijä oli havainnut tuntemattoman henkilön kävelleen läheisen rakennuksen suuntaan. Silminnäkijä havaitsi, että rakennuksen ryömintätilan ovi oli avoinna ja sieltä tuli valoa.
Paikalle saapunut poliisi huomasi, että ryömintätilan ovi oli vaurioitunut ja se oli lukittu. Poliisi otti yhteyttä talon omistajaan, joka kertoi talon ryömintätilasta kuuluneen omituisia ääniä.
BBC kertoo poliisien löytäneen ryömintätilasta 40-vuotiaan miehen, joka oli asunut tilassa kenenkään tietämättä.
Poliisin mukaan mies oli ehtinyt asua tilassa jo pidemmän aikaa, sillä sinne oli tuotu televisio, valaistus ja sänky.
Mies pidätettiin murtautumisesta ja metamfetamiinin laittomasta hallussapidosta.