Palomiesten järkyttävä löytö Teksasissa: Palaneessa roskiksessa lapsi ja kaksi muuta paloiteltuna

Ruumiit löytyivät, kun palomiehet olivat sammuttamassa heille ilmoitettua roskasäiliön paloa. Sammutustöissä kävi kuitenkin ilmi, että säiliössä on kolme ruumista. Ruumiit oli paloiteltu ja ne olivat palaneet tulen seurauksena.

Ruumista yksi on tunnistettu 42-vuotiaaksi mieheksi, mutta toinen on nuorehko teini-ikäinen tai aikuinen nainen ja kolmas tunnistamaton lapsi. Poliisi on pyytänyt apua murhaajan tai murhaajien kiinni saamiseksi.