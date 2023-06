Kuin ilmetty Prinsessa Pikkiriikki! Elokuvaa tähdittävä Ada, 6, kertoo, mikä ilkikurisen tytön roolissa on parasta: "Siinä saa huutaa!"

Prinsessa Pikkiriikki on viisivuotias, tuhmin ja kiltein oman elämänsä prinsessa. Kirjailija Hannele Lampelan luoma rakastettu kirjahahmo herää nyt eloon myös valkokankaalla. Rooliin valittu Ada Pusa on 6-vuotias, syksyllä koulunsa aloittava helsinkiläinen. MTV Uutiset tapasi Adan elokuvan kuvauksissa Tuusulassa Kellokosken ruukkialueella.

– Parasta näyttelemisessä on se, että Prinsessa Pikkiriikin hahmo on niin raju ja villi! Siinä saa huutaa, Ada Pusa kertoo. Lampelan Prinsessa Pikkiriikki -kirjasarjan esikoistekstiin pohjautuvassa elokuvassa Pikkiriikki saa kuulla, että äidin sisuskaluissa asusteleva pikkuveli aikoo pian muuttaa Pikkiriikin huoneeseen.

– Ada valikoitui rooliin yksinkertaisesti sen takia, että hän oli Pikkiriikki heti tullessaan koekuvauksiin. Hän katsoi minua tuimasti ja otti paikkansa! Maijala kertoo.



– Rooliin haettiin oman elämänsä prinsessaa, joka pienestä varrestaan ja nuoresta iästään huolimatta pystyy pyörittämään aikuiset sormensa ympärille, ollen samalla sydämellinen ja hauska.



Koko perheen elokuva Prinsessa Pikkiriikki tulee elokuvateattereihin vuonna 2024. Elokuvan käsikirjoituksesta vastaavat käsikirjoittaja Tuuli Kanervankallio ja Hannele Lampela.



– Lampelan huumori on älykästä, ilkikurista ja vähän vinoa, sellaista, joka menee kaikkiin ikäluokkiin. Siksi tässä elokuvassa on jokaiselle jotakin katsottavaa, Maijala sanoo.



– Yksi kantavista teemoista on se, että elämässä pitää olla välillä vähän tuhma ja taistella oikeuksiensa puolesta. Kun eteen tulee asioita, joille ei voi mitään, on niiden hahmottaminen ja ymmärtäminen välillä vaikeaa – niin Pikkiriikille kuin kaikille ihmisille iästä riippumatta.



Katso yllä olevalta videolta, mikä on 6-vuotiaan Adan mielestä ylivoimaisesti parasta näyttelemisessä.