Kryptovaluuttaa käytetään Venäjän pakotteiden kiertämiseen ja Ukrainan auttamiseen – asiantuntija kertoo, miten

Kryptovaluuttoja, kuten bitcoineja, on mahdollista käyttää varojen siirtämiseen rajan yli. Asiaan liittyy kuitenkin vaikeuksia Suomen Pankin johtavan neuvonantaja Aleksi Grymin mukaan.

– Täytyy muista se, että valuutta täytyy loppupeleissä muuttaa rahaksi. Se on valvottua toimintaa ja se voi olla vaikeaa.

Grymin mukaan on tiedossa, että Venäjällä kryptovaluuttoja on yritetty käyttää pakotteiden kiertämiseen. Valuutta on käytetty juuri varallisuuden siirtämisessä maasta toiseen.