Kruunajaisten yhteydessä pidätettiin kymmeniä mielenosoittajia, poliisia kritisoidaan ankarasti: "Vapautemme on uhattuna monarkian nimeen"

Kruunajaisia edeltäneenä keskiviikkona astui voimaan The Public Order Act -laki, joka antaa poliisille entistä laajemmat toimivaltuudet puuttua mielenosoituksiin. Lain rikkominen saattaa johtaa jopa puolen vuoden vankeustuomioon tai sakkoihin. Ihmisoikeusjärjestöt ovat pitäneet lakia ongelmallisena perusoikeuksien toteutumisen, kuten sananvapauden, kannalta.

Pidätyksen kohteiksi joutuivat esimerkiksi brittiläisen fossiilisia polttoaineiden käyttöä vastustavan Just Stop Oil -ympäristöaktivistiryhmän protestoijat. Mielenosoittajilla oli päällään t-paidat, joissa luki liikkeen nimi.

Myös monarkiaa vastustavia Republic-ryhmän jäseniä laitettiin rautoihin. Kuningasinstituutiota vastustavat protestoijat buuasivat ja heiluttivat väkijoukossa lippuja, joissa luki "Not My King" eli "Ei minun kuninkaani".

Copyright © 2023 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2023 BACKGRID, Inc./All Over Press

Eläinten oikeuksia puolustava Animal Rising sekä auttamistyötä tekevä vapaaehtoisjärjestö Night Stars ovat tiedottaneet, että heidän jäseniään on pidätetty.

"Ei enää oikeutta mielenosoituksiin"

Poliisin valtuuksia pidättää mielenosoittajia on kritisoitu.

– Minulle on kerrottu monia kertoja, että monarkia on olemassa siksi, että se puolustaa demokratiaa. Nyt vapautemme on uhattuna monarkian nimeen, hän kirjoittaa tviitissä.