Marja-alan ihmiskauppatutkinnassa vangittu Olli Sorainen on vapautettu

Marja-alan ihmiskauppatutkinnassa vangittu työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen on vapautettu tutkintavankeudesta. Poliisin mukaan vangitsemisen jatkaminen ei ole enää tarpeellista.

– Poliisi on viikon aikana tehnyt tarvittavat kuulemiset. Enää ei ole syytä pitää epäiltyä vangittuna, vaikka rikosepäily ei ole poistunut. Jatkamme esitutkintaa aktiivisesti, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista (KRP) kertoi tiedotteessa.

Soraisen rikosepäilyt liittyvät tutkintaan, jossa marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa vuosina 2020–2022. Jutussa on kaksi muuta ihmistä edelleen vangittuina törkeästä ihmiskaupasta epäiltynä. He ovat Polarica Marjanhankinta -yrityksen entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo ja thaimaalainen nainen, joka on välittänyt thaimaalaisia marjanpoimijoita Suomeen.