Brittiläinen tosi-tv-tähti on kuin ilmetty Sofia Belórf – ulkonäön lisäksi myös muita yhtäläisyyksiä

Suomalaisjulkkis Sofia Belórfia on verrattu aiemmin ulkonäöltään muun muassa Kim Kardashianiin . Nyt hänelle löytyi kaksoisolento myös Isosta-Britanniasta.

Brittiläisen Glamourelämää Essexissä -tositelevisiosarjan tähti Yazmin Oukhellou on kuin ilmetty suomalaiskaunotar.

Myös Belórf on nähty tositelevisosarjassa, omaa nimeä kantavassa ohjelmassa, jossa pureudutaan naisen elämään ja arkeen.

Tänä vuonna Oukhellou muutti Dubaihin, ja myös Belórfilla on toinen koti maassa yhdessä avopuolisonsa Stefan Thermanin kanssa.

Oukhello työskentelee kiinteistönvälittäjänä, lisäksi hän on perustanut oman vaatekaupan Y.A.Z Boutiquen kaksi vuotta sitten. Vuotta myöhemmin hän lanseerasi oman Live Like Yaz -fitnessappin.

Closer-julkaisun mukaan Oukhellou on käynyt kirurgin veitsen alla. Vuonna 2017 hän kävi leikkauttamassa nenänsä Turkissa. Lisäksi hänelle on tehty muita kosmeettisia hoitoja. Lisäksi hän on ottanut toistamiseen rintaimplantit.