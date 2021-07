Krista Kiuru MTV Uutisille: Suomi ei voi päättää, milloin koronan kanssa voidaan elää normaalisti

– Niin kauan, kuin kansainvälisen terveysjärjestön lähtökohta on se, että maailmaa kiertää yleisvaarallinen tartuntatauti, ei asia ole Suomen päätettävissä, Kiuru sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Muun muassa maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut koronaviruksen pandemiaksi. Suomessa korona on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, mikä mahdollistaa muun muassa tautiin sairastuneen eristämisen.