Heikon alkukauden Skotlannin jalkapalloliigassa pelannut Rangers nimesi maanantaina Danny Röhlin päävalmentajakseen. Saksalainen Röhl korvaa aiemmin lokakuussa potkut saaneen Russell Martinin Rangersin peräsimessä.
Huuhkajien laitapelaajan Oliver Antmanin edustama Rangers on kerännyt kahdeksasta ottelustaan yhdeksän pistettä ja on sarjataulukossa kuudentena. Se on Glasgow'sta ponnistavalle suurseuralle vaisu suoritus. Eroa sarjakärki Heartsiin on 13 pistettä.
Röhl, 36, on aiemmin ollut Sheffield Wednesdayn päävalmentajana. Sheffield Wednesday sijoittui viime kaudella Englannin mestaruussarjassa 12:nneksi.
Röhl lähti sheffieldiläisseurasta viime heinäkuussa. Antman siirtyi Rangersiin elokuussa.