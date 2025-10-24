Helsingin IFK on löytänyt uuden viestintäpäällikön. Tehtävässä aloittaa seurassa jo ennestään työskennellyt Kim Salin.
HIFK julkaisi viestintäpäällikön rekrytointi-ilmoituksen elokuussa. Nyt sopiva henkilö on kiinnitetty.
Seurassa vuodesta 2018 erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä toiminut Kim Salin aloittaa roolissa 3. marraskuuta.
Salin juonsi viime viikon maanantaina HIFK:n surullisenkuuluisan lehdistötilaisuuden, jossa konkreettista kerrottavaa ei ennakkokäsityksistä huolimatta ollut.
Seura kertoo samassa uutisessa, että kaksi vuotta osa-aikaisena sisällöntuottajana työskennellyt Severi Hopsu aloittaa täysipäiväisenä sisältöpäällikkönä 3. marraskuuta.
Olli Jokisen luotsaama HIFK on tällä hetkellä SM-liigan runkosarjassa sijalla 15. Se kohtaa tänään perjantaina vieraissa Kiekko-Espoon.