Jääkiekon SM-liigassa viimeisenä olevan Helsingin IFK:n seurapomot avaavat joukkueen tilannetta kello 13 alkavassa tiedotustilaisuudessa. MTV Urheilu näyttää tilaisuuden suorana tässä artikkelissa.
Tiedotustilaisuudessa ovat paikalla joukkueen päävalmentaja Olli Jokinen, urheilujohtaja Janne Pesonen, toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma sekä HIFK:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola.
Tilaisuuden tarkka anti on hämärän peitossa. Yhtenä potentiaalisena vaihtoehtona voidaan pitää tietoa mahdollisista pelaajavahvistuksista, IFK on ollut koko syksyn katastrofaalisessa tilanteessa loukkaantumisten kanssa. Tällä haavaa joukkueelta on sivussa 13 pelaajaa, mukaan lukien usean tähtipelaajan pitkä sairausloma.
Voit katsoa tallenteen pääkuvan videolta.