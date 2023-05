Kremlin mukaan hiv-positiivisia ei kelpuuteta sotaan, mutta media kertoo heitä olevan Ukrainassa satoja – "Ainakin kuolen sankarina"

Viime syyskuussa Venäjällä käynnistyi ensimmäinen liikekannallepanoaalto, jonka yhteydessä Venäjän viranomaiset selvensivät, ettei hiv-positiivisia kansalaisia mobilisoida. Myös Wagner-palkka-armeija on ilmoittanut hiv-positiivisuuden olevan esteenä taistelutoimintaan osallistumiselle.

Riippumattoman Meduza-julkaisun mukaan hiv-positiivisia on kuitenkin taistelemassa Venäjän puolella satoja. He ovat sopimussotilaita, mobilisoituja ja vapaaehtoisia, joilla on hiv- tai aids-diagnoosi.