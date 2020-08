Kreikassa Khiosin saaren pakolaisleirillä ensimmäinen koronavirustartunta

– Sairastunut mies on karanteenissa paikallisessa sairaalassa. 30 muuta ihmistä on menossa testeihin, ministeriön edustaja kertoo AFP:lle.

Kreikan saaristossa on useampi pakolaisleiri, jotka ovat ylikansoitettuja. Vialin leirillä asuu yli 3 800 ihmistä, mikä on yli kolminkertainen määrä sen normaaliin kapasiteettiin verrattuna.

Khiosin tartunta on ensimmäinen Kreikan saariston pakolaisleireillä. Manner-Kreikassa olevilla leireillä koronavirustartuntoja on ollut aiemmin. Esimerkiksi pakolaisten asuttamassa hotellissa Peloponnesoksen niemimaalla todettiin 150 ihmisellä koronavirustartunta huhtikuussa.

Suomi on sitoutunut ottamaan 175 turvapaikanhakijaa Välimeren alueen maiden pakolaisleireiltä. Pakolaisia on tulossa Suomeen Kreikan ohella myös Kyprokselta ja Maltalta.

Kreikka kiristänyt koronarajoituksia

Kreikassa on havaittu 6 177 koronavirustartuntaa ja 216 virukseen liittyvää kuolemaa. Reilun 10 miljoonan asukkaan maassa miljoonaa asukasta kohti koronavirukseen liittyviä kuolemia on 21. Suomessa vastaava luku on 60.