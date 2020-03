Turisteilla ei ole asiaa Jeesuksen syntymäkirkkoon

Palestiinalaiset ovat puolestaan kieltäneet turistien tulon miehitetyn Länsirannan turistikohteisiin kahdeksi viikoksi. Taustalla on ensimmäinen palestiinalaisalueilla todettu koronavirustartunta.

Turisteilta kiellettyihin paikkoihin kuuluu myös Jeesuksen syntymäkirkko, joka sijaitsee paikalla, jossa Jeesuksen on uskottu syntyneen.

Palestiinalaisviranomaisten mukaan Betlehemin alueella sijaitsevassa hotellissa on tullut ilmi tartuntapäilyjä. Paikallinen terveysviranomainen on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että ryhmä kreikkalaisia turisteja oli käynyt hotellissa helmikuun lopussa, ja heistä usealla todettiin myöhemmin tartunta. Hotellin työntekijöillä on nyt epäilty koronavirustartuntaa.