Kovat helteet lähtevät lomalle, mutta aurinkoa ei tarvitse hyvästellä – "Tavanomaista heinäkuista kesäsäätä"

Satunnaisista sadekuuroista huolimatta lämpötila pysyttelee 20 asteen paikkeilla ainakin viikonlopun yli. Etelään on odotettavissa noin 20–22 asteen ja pohjoiseen taas 18–19 asteen lämpötiloja. Auringonpaisteella lämpötilat saattavat nousta hieman korkeammiksi.

– Kun on näin kuuma viikko takana, moni on varmasti mielissään, että on raikkaampaa, Jylhä-Ollila sanoo.