Kovaa puhetta Venäjän urheiluministeriltä – "Vaativat tätä"

– Olen varma, että niiden kilpailujen määrä, joihin urheilijamme osallistuvat, on pian kasvussa, Mikhail Degtyarev sanoi uutistoimisto Interfaxin mukaan lauantaina urheiluministerien kokouksen jälkeen.

– Tämä prosessi päättyy ennemmin tai myöhemmin. Se on väistämätöntä. Se vahingoittaa urheilumaailmaa.

Venäjä on tuominnut olympialaisiin asetetut rajoitukset syrjiviksi. Ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova on sanonut, että Kansainvälinen olympiakomitea on sortumassa linjauksellaan "rasismiin ja uusnatsismiin".