Tuva, 27, unohti lapsuutensa lähes kokonaan: "Toistin samaa asiaa 30 kertaa"

Norjan maajoukkueessa EM-kisoissa pelaava Tuva Hansen joutui 16-vuotiaana onnettomuuteen. Seuratasolla Bayern Müncheniä edustava Hansen kertoi NRK:lle, että hän ei muista lähes ollenkaan lapsuuttaan onnettomuuden takia.

Hansen oli ollut pelaamassa Norjan alle 17-vuotiaiden maajoukkueottelua ja hypännyt taistelemaan pääpallosta, jolloin hänen ohimonsa oli ottanut osuman vastapuolen pelaajan päästä. Hansenilta lähti taju ja hänet vietiin sairaalaan. Vakavalla aivotärähdyksellä oli kauaskantoiset seuraukset.

– En muista lapsuudestani juuri mitään, Hansen sanoi NRK:lle.

Norjalainen on nähnyt jälkikäteen videopätkän tapahtuneesta. Hän on sitä mieltä, ettei hänen olisi pitänyt katsoa videoa.

– Osuman ääni kuuluu ja sen jälkeen putoan niskalleni, Hansen kertoi.

Paluu jalkapalloon tapahtui onnettomuuden jälkeen nopeasti, mutta hänen vanhempansa ymmärsivät nopeasti, että muisti ei toiminut enää niin kuin ennen.

– Toistin samaa asiaa ehkä 30 kertaa. He yrittivät vastata, että voi kuinka hauskaa ja kiinnostavaa, mutta he olivat jo kuulleet asiani monta kertaa.

Ensimmäiset kaksi vuotta onnettomuuden jälkeen olivat vaikeita jalkapallon parissa. Hänellä oli vaikeuksia "uskaltaa" mennä koviin kaksinkamppailuihin, mutta nyt pelko on jätetty taakse.

– En ajattele sitä nyt, mutta minulle sanottiin, etten saisi ottaa enää tuollaisia osumia. On tärkeää ottaa asiat vakavasti, mutta on myös tärkeää pelata jalkapalloa eikä miettiä seurauksia. Silloin juurikin loukkaannut, jos menet 50-prosenttisesti kaksinkamppailuihin.

"Onnettomuus muutti minua ihmisenä"

Muistin kanssa on edelleen vaikeuksia. Hansen on ollut esimerkiksi keskustelemassa Norjan muiden maajoukkuepelaajien kanssa muutaman vuoden takaisesta tapahtumasta, jossa hän on ollut itse mukana, mutta ei itse muista sitä.

– Tuntuu siltä, etten ollut siellä. Minulla ei ole parhaita muistoja menneisyydestä, mutta muistini ei ole koskaan ollut samanlainen onnettomuuden jälkeen, Hansen totesi.

Jokapäiväisessä elämässä on myös omat haasteensa. Opiskelussa muistaa kokeissa opetellut asiat, mutta ne unohtuvat pian itse kokeen jälkeen. Hansen ei kuitenkaan ole surullinen, että niin paljon on kadonnut hänen lapsuudestaan.

– Minusta on itse asiassa vain positiivista elää jossakin ja ajatella tulevaisuutta menneisyyden sijasta. Elän tässä ja nyt. Se riittää minulle.

Hyökkäävämmässä roolissa aiemmin pelannut ja nykyään puolustajana pelaava Hansen tunnetaan maajoukkueessa iloisen energian levittäjänä. Hansenilta kysyttiin, että onko onnettomuus muokannut hänen luonteenpiirteitään.

– Uskon, että onnettomuus muutti minua ihmisenä. En ota kaikkea niin vakavasti. Olen melko varma, että tilanne on muokannut minua, Hansen vastasi.

Hansen on pelannut EM-turnauksessa jokaisessa ottelussa täydet minuutit. Norjan turnaus jatkuu keskiviikkona puolivälieräottelulla Italiaa vastaan. Seuratasolla Hansen on voittanut Bayernissa Saksan Bundesliigan mestaruuden kolmesti peräkkäin.