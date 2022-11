Teemu Pukkia ei valittu Huuhkajiin – Markku Kanerva avaa tähtipelaajan poissaolon syitä: "Tässä on tietty rako"

– Temellä pitkä kausi takana, ja Englannin Championshipissä (Pukin seuran Norwichin sarjassa) pelataan todella paljon pelejä. Kesäkuussa urakoitiin neljä Kansojen liigan ottelua, ja loma on jäänyt hänellä suhteellisen lyhyeksi. Tässä on tietty rako vetää henkeä, ja hän toivoi, että voisi pitää pienen loman. Pelit kun jatkuvat heti (marras-joulukuun) MM-kisojen jälkeen jälleen todella tiiviillä tahdilla, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva kertoi kärkitähden poissaolosta.

Kanervan ryhmä maaotteluihin on vielä keskeneräinen, sillä tiistaina julkistetussa joukkueessa on vain 21 nimeä. Joukkuetta täydennetään vielä viidellä pelaajalla.

– Toppareita on vielä suhteellisen vähän, kysymysmerkkejä on vielä, Kanerva jatkoi mainiten Richard Jensenin ja Daniel O'Shaughnessyn poissaolot sekä Miro Tenhon ja Leo Väisäsen yllä leijuvan epävarmuuden marraskuun maaotteluiden suhteen.

MM-kisat: julkinen keskustelu on se hyvä asia

– Näin futisfanina on totta kai odottanut arvokisoja. Mutta minä, kuten moni muu, olen sitä mieltä, että kisapaikkavalinta on väärä, kisojen ajankohta on väärä ja se, että kisat pelataan, on aiheuttanut erinäisiä ongelmia. Toki se, että kisat ovat Qatarissa, on tuonut näitä epäkohtia julkiseen keskusteluun. Se on hyvä asia.