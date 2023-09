Kova temppu tennistrillerissä – Suomi lähellä jymypaukkua

Virtanen on voittanut kaikki kolme kaksinpeliään Kroatian Splitissä.

– Davis Cup -vireeni syy on pakko olla t-paita, jota pidän ylläni. Siinä lukee Suomi selässä, Virtanen sanoi kenttähaastattelussa.

Suomi tarvitsee voiton joko Emil Ruusuvuorelta tai nelinpelikaksikolta, sillä ottelupari ratkeaa kahdella voitolla. Suomi–Yhdysvallat-ottelun panos on paikka pudotuspeleihin eli kahdeksan parhaan joukkoon.

Ruusuvuori kohtaa ykköspelaajien taistossa Tommy Paulin , joka on kaksinpelirankingissä 13:ntena. Frances Tiafoe nimettiin alun perin Yhdysvaltain ykköspelaajaksi, mutta hänet on penkitetty Suomi-ottelussa.

Harri Heliövaara ja Patrik Niklas-Salminen hävisivät nelinpelinsä Hollantia sekä Kroatiaa vastaan, ja lauantaina Heliövaaran pariksi on laitettu Patrick Kaukovalta. Parin vaihtaminen on kuitenkin sallittua, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi Emil Ruusuvuori on oikeutettu aloittamaan ottelu Heliövaaran rinnalla.