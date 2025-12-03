Nuorten Leijonien päävalmentaja Lauri Mikkola näkee joukkueensa asetelmat tuleviin MM-kisoihin viimevuotista parempana.
Nuoret Leijonat lähtevät kisoihin kovin odotuksin. Viimevuotisessa MM-hopeaa voittaneessa joukkueessa oli 13 pelaajaa, jotka ovat käytettävissä myös tuleviin kisoihin.
Joukkueen päävalmentaja Lauri Mikkola pitää joukkuetta kisoihin lähdettäessä viimevuotista valmiimpana.
– Pelaajat tietävät tasan tarkkaan mitä kisoissa pelaaminen vaatii, Mikkola kertoo MTV Urheilulle.
– Uskon, että kokeneemmat pelaajat siellä ovat myös niitä johtavia pelaajia, jotka ottavat ensikertalaisia mukaan.
Erityisen hyvältä Suomen alle 20-vuotiaiden ikäluokassa näyttää maalivahtien tilanne.
Suomella on samassa ikäluokassa Petteri Rimpinen, Kim Saarinen, Masi Härkönen ja Patrik Kerkola, jotka ovat kaikki päässeet näyttämään jo osaamista Liigassa. Heistä Rimpinen valittiin jo viime kisoissa kisojen parhaaksi maalivahdiksi.
– Kyllä me sieltä hyvän kolmikon saamme. Ja joka peliin löydetään aloittava maalivahti, Mikkola hymähtää.