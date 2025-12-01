Suomen leiriryhmä nuorten MM-turnaukseen nimetään vajaan kahden viikon päästä.

Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkonuorten kauden h-hetki häämöttää enää reilun kolmen viikon päässä, kun ikäluokan MM-kilpailut alkavat tapaninpäivänä Yhdysvaltain Minnesotassa.



Nuoret Leijonat kolmatta kertaa MM-turnaukseen luotsaava Lauri Mikkola ei ilmoittanut maanantaina vielä pelaajistoaan MM-leirille, mutta päävalmentaja vahvisti leirinipun olevan jo varsin hyvin kasassa.



– Ihan viimeisiä paikkoja tässä mietitään. Tällä hetkellä kaikki pelaajat, joita olemme leirille ja kisoihin suunnitelleet, ovat terveinä. Olemme hyvässä asemassa, joten pitää koputtaa puuta, Mikkola kertoi Jääkiekkoliiton mediatilaisuudessa.

Jääkiekkoliitto nimeää MM-joukkueen leiriryhmän 13. joulukuuta. Tämän jälkeen joukkue suuntaa Minnesotan Duluthiin leirille ja kohtaa kisoja edeltävissä harjoitusotteluissa Saksan ja Yhdysvallat. Lopullinen MM-joukkue nimetään luultavimmin Suomen aikaa jouluaattona.



Mikkola valmensi Nuoret Leijonat MM-neloseksi vuonna 2024 ja viime kisoissa MM-hopealle. Minnesotaan lähtevässä MM-joukkueessa lienee runsaasti kisakokemusta, sillä Suomella oli jo viime MM-kisoissa mukana 13 vuonna 2006 syntynyttä pelaajaa.



– Saamme kisoihin kilpailukykyisen joukkueen, jolla on realistiset mahdollisuudet mihin vaan, Mikkola sanoi.

Pääseekö Helenius mukaan?

Buffalo Sabresin ykköskierroksen NHL-varauksen Konsta Heleniuksen liittyminen Suomen vahvuuteen on vielä epävarmalla pohjalla.



Nuorten Leijonien ykkössentteriksi tyrkyllä oleva Helenius on pelannut kelpo alkukauden AHL-joukkue Rochester Americansissa. Heleniuksen mahdollinen MM-kisareissu on Sabresin päätösvallan alla. – Hänen tilanteeseensa vaikuttaa moni asia. Hän pelaa tällä hetkellä AHL:ssä, ja NHL on Konstan tähtäin. Jos kutsu käy ylös (NHL:ään), silloin hänen kisansa jäävät varmasti väliin. Katsotaan, tilanne voi elää suuntaan tai toiseen, Mikkola totesi. Helenius on tehnyt Rochesterissa alkukauden 21 ottelussa tehopisteet 5+11=16. Suomi kohtaa MM-turnauksen alkulohkossa Tanskan, Latvian, Tshekin ja Kanadan.