Kouvolalaiskoulu tyrmää kovat väitteet seksifantasiatehtävän teettämisestä oppilailla – nuoret ehtivät nähdä tehtävän, mutta opettaja vaihtoi aiheen: "Ei liittynyt millään tavalla seksiin"

"Seksitehtävä" pääsi näkymään oppilaille, mutta sitä ei tehty

Rehtori kertoo, että oppikirjassa Esiripusta aplodeihin on kyseisenlainen tehtävä, joka oli päässyt näkymään oppilaille sähköisestä materiaalista. Kirjan ovat tehneet Päivi Sinivuori ja Timo Sinivuori.

– Kun "seksitehtävä" oli näkynyt oppilaille, opettaja oli laittanut sen pois ja suullisesti kertonut, että täällä on sellaisia tehtäviä, joita ei alaikäisten kanssa tehdä ja selittänyt, että tehdään toinen tehtävä.

Tämän jälkeen opettaja oli teetättänyt oppilailla tehtävän, jossa yksi oppilaista menee hetkeksi luokan ulkopuolelle ja muut miettivät, mikä oppilaan hassu tapa on.

Opetusjohtaja: "Ihmettelen, miten nämä oppikirjat tarkastetaan"

MTV Uutisten tavoittama Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kertoo, että hän on saanut tapahtuneesta virallisen selvityksen opettajalta ja rehtorilta.

– Se on virallinen oppikirja, joka on Suomessa käytössä. Ihmettelen, miten nämä oppikirjat tarkastetaan, että mitä tehtäviä siellä on.