Kouvolalainen Korawik, 15, näki ensimmäisen kerran sukset kuusi vuotta sitten – on nyt Thaimaan mäkihyppytoivo

Kouvolalaisen yläkoululaisen Korawik Saendeen elämää ja urheilu-uraa voi nyt jo kuvailla tuhkimotarinaksi. Jatkuupa se olympialaisiin asti tai ei.

Syksyllä 2015 kouvolalainen Marko Näremaa tapasi lomamatkallaan Thaimaassa tulevan vaimonsa. Pian he jo muuttivat Suomeen. Tarkoitus oli, että naisen lapset tulisivat perässä.

Naisen kaksi poikaa eivät kuitenkaan heti saaneet oleskelulupaa Suomeen. MTV Uutiset kirjoitti vuonna 2018 perheen hädästä, jota Näremaa ei halua enää muistella.

– Se on käsitelty ja nyt mennään tätä päivää, Näremaa sanoo Asian ytimessä -dokumentin Thaimaan toivo kuvauksissa.

Pojat jäivät vuosiksi asumaan Thaimaahan huonokuntoisen isoäitinsä luokse taloon, jota Näremaa tuolloin kuvaili "peltihökkeliksi" ilman suihkua tai vessaa.

Toinen pojista on nyt 15-vuotias Korawik Saendee. Hän pääsi Suomeen ollessaan 10-vuotias. Viimeisen liki kuuden vuoden aikana hän on ehtinyt tehdä jo monella tavalla thaimaalaista urheiluhistoriaa.

Asian ytimessä.doc: Thaimaan toivo Korawik, 15, näki ensimmäistä kertaa lunta 10-vuotiaana. Nyt hän raivaa tietään olympialaisiin ensimmäisenä thaimaalaisena mäkihyppääjänä. Katso koko Thaimaan toivo -dokumentti alta. 12:50 Voit katsoa dokumentin maksutta MTV Katsomosta.

"Tuntui onnistuvan"

Näremaa halusi antaa pojalle mahdollisuuden harrastusten kautta oppia kieltä ja saada kavereita. Hän alkoi pian kotiutumisen jälkeen kuskata Korawikia kokeilemaan erilaisia harrastuksia.

– Tärkeintä on ollut, että Korawik pääsisi porukoihin ja saisi kavereita. Ei niinkään se, että hän menestyisi, tai että hänestä tulisi urheilija.

Harrastukset veivät täysin mennessään niin isän kuin pojankin. Korawikin erityiset ominaisuudet paljastuivat nopeasti. Hän alkoi kilpailla aktiivisesti useassa eri lajissa.

Tunnollisuuden lisäksi Korawik oli poikkeuksellisen lahjakas, Näremaa toteaa.

– Kyllä sen huomasi heti. Oli laji mikä tahansa, niin homma sujui.

Mitaleita ja pokaaleita on hyllyissä isäpuolen arvion mukaan jo 250. Korawik muistelee, että ensimmäinen mitali tuli koripallosta.

Korawik sanoo itsekin olevansa yllättynyt mitalien määrästä.

Tähtäimessä olympialaiset

SM-mitaleja on kertynyt yhteensä 11 neljästä eri lajista. Eniten SM-mitaleja on tullut yleisurheilusta, Korawik kertoo.

Lisäksi palkintoja on haalittu muun muassa mäkihypystä, yhdistetystä, ampumahiihdosta, maastohiihdosta, jääkiekosta ja jalkapallosta.

Näistä ykköslaji on tällä hetkellä mäkihyppy.

– Tavoitteenani on päästä mäkihypyssä olympialaisiin, MM-kisoihin ja maailmancupiin, Korawik toteaa.

Tämän hetken suurimmaksi tavoitteeksi Korawik mainitsee Lahden MM-kilpailut vuonna 2029.

Korawik on pukenut päälleen haastattelutilanteeseen Thaimaan edustuspaidan. Synnyinmaan edustaminen tuntuu olevan hänelle itsestäänselvää.

Korawik on ensimmäinen Thaimaata edustava mäkihyppääjä.

Harjoittelu on tavoitteiden mukaista. Korawik käy koulun jälkeen syömässä kotona tai mummon luona. Lähes poikkeuksetta seuraavana ohjelmassa on siirtyminen Lahteen harjoituksiin.

Paluu kotiin on yleensä yhdeksän jälkeen illalla.

– Sitten syön, teen läksyt ja käyn nukkumaan.

Viikonloppuisin on useimmiten jonkin lajin kisat jossakin päin Suomea.

– Ei ole vapaa-ajan ongelmia, vapaa-aikaa ei ole, kuvailee isäpuoli Marko.

Hän viittaa itseensä, mutta päteepä tämä "itse artistiinkin". Hän on pitänyt Korawikin harjoitusmääristä kirjaa jo lähes viiden vuoden ajan.

Dokumentin kuvauksia edeltävällä viikolla harjoitustunteja oli seitsemän. Kisakauden ulkopuolella tunnit usein jopa tuplaantuvat.

Ensin tulee suoritus, sitten voitto

Korawik hyppäsi Lahden "betonista" eli suurmäestä ensimmäisen kerran viime syksynä. Hänen mäkiennätyksensä on noin 120 metriä.

– Lentäminen tuntuu hyvältä. Korkeimmassa kohdassa ilma tuntuu suksien alla ja on kivaa lentää, Korawik kuvailee.

Korawik vakuuttaa, ettei hyppääminen jännitä. Kuten muissakin lajeissa, hän keskittyy aina suoritukseen.

Mitalikaan ei välttämättä lämmitä, jos itse suoritus ei ole ollut riittävän hyvä.

– Ensin tulee suoritus, toisena on voitto tai mitali.

Näremaa arvioi, että kansainvälinen huipputaso on mahdollista saavuttaa, mutta tämä vaatii sitoutumista ja panostamista vain mäkihyppyyn.

Hän kuitenkin painottaa, että olympiahaave on lähtöisin Korawikilta itseltään.

– Ei ne ole minun tavoitteitani tai haaveitani. Totta kai toivon, että ne toteutuvat jonakin päivänä. Se ei ole katastrofi tai maailmanloppu, jos ne eivät toteudu.

Mäkihyppy on valikoitunut Korawikin ykköslajiksi.

"Lottovoitto"

Näremaa sanoo, että Korawikin pääsy Suomeen vuonna 2019 oli valtava helpotus koko perheelle.

– Erittäin suuri helpotus, sehän oli lottovoitto.

Korawikin hämmästyttävä menestys on yllättänyt kaikki.

– Onhan se nyt aikamoinen tuhkimotarina, jos ei ole ikinä nähnyt jäätä, lunta, luistimia tai suksia, että pystyy tekemään tuollaisia suorituksia, mitä hän on tehnyt.

Hän huomauttaa, että Thaimaassa eläessään Korawik ei edes harrastanut liikuntaa. Menestys näin monessa eri lajissa tuntuukin monen mielestä suorastaan järjenvastaiselta.

– Kaikki on mahdollista tulee minkälaisista taustoista tai olosuhteista tahansa, jos on itse innostunut niistä asioista, mitä pääsee tekemään ja kokeilemaan. Tässä on hyvä esimerkki siitä.