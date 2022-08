Jennifer Lopez ja Ben Affleck juhlistavat rakkauttaan 3-päiväisillä hääjuhlilla: "Kaikki tulee pyörimään J.Lon ympärillä"

Sisäpiiriläinen kertoi myös, että hääjuhla on kolmipäiväinen intiimi juhla perheelle ja ystäville. Juhlallisuudet alkavat perjantaina 19. elokuuta harjoitusillallisella.

Page Six kertoi aiemmin, että tähtien suosima tapahtumasuunnittelija Colin Cowie on kaikkien parin hääjuhlan yksityiskohtien takana. Cowien hintalappu vaihtelee 25 000 dollarista 25 miljoonaan dollariin, ja hän on aiemmin tuottanut tapahtumia juontaja Oprah Winfreylle, uransa päättäneelle koripalloilija Michael Jordanille ja myös Lopezille.