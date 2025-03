Mason Disickista, 15, leviää huhu somessa – Kourney Kardashian tulistui ja lateli tiukkaa tekstiä: "Ne ovat väärennettyjä"

Kourtney Kardashian otti kantaa sosiaalisessa mediassa leviäviin huhuihin, jotka koskevat hänen 15-vuotiasta Mason-poikaansa.

Kourtney Kardashianin vanhimman lapsen Mason Disickin, 15, ympärillä on sosiaalisessa mediassa levinnyt sitkeä huhu, jonka mukaan hänellä olisi vuoden ikäinen Piper-tytär koulukaverinsa kanssa.

Kourtney Kardashian otti kantaa Mason-poikansa ympärillä oleviin huhuihin.Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Somessa on levinnyt kuvakaappauksia yksityiseltä Instagram-tililtä, jonka väitetään kuuluvan Masonille. Viesteissä Mason on muun muassa vastannut seuraajansa kysymykseen myöntävästi, kun häneltä on kysytty, onko hänellä lapsi. Huhu on saanut uusia kierroksia erityisesti Tiktokissa, kun useat eri käyttäjät spekuloivat asiaa.

Huhut ovat kantautuneet myös Kourtneyn korviin, ja hän päätti ottaa tiukkasanaisesti asiaan kantaa Instagram-tilillään.

Kourtney kirjoittaa, että hän harvoin kommentoi itseään tai perhettä koskeviin huhuihin tai salaliittoteorioihin. Nyt hän kuitenkin haluaa kuitenkin oikaista valheita, koska ne koskevat hänen lastansa.

– Masonilla ei ole lasta. Nämä tilit, jotka teeskentelevät olevansa hän, eivät todellakaan ole. Ne ovat väärennettyjä, Kourtney kirjoittaa.

– Poikani todella arvostaa yksityisyyttään, ja pyydän mediaa kunnioittamaan: hän on lapsi, jolla on tunteita ja kaunis elämä edessään. Lopeta väärien valheiden ja kertomusten levittäminen.

– Ja kaikki muut, jotka tekevät videoita lapsistani (jotka muuten ovat alaikäisiä), lopeta ja jätä heidät rauhaan, Kourtney päättää kirjoituksen.