MTV Uutisten tieto: Saamelaiskäräjälakiesitys annetaan hallitukselle huomenna

Petteri Orpon (kok.) hallituksen esitys rakentuu viime kauden annettuun esitykseen, mutta siihen on tehty joitakin muutoksia.

Suomessa on yritetty uudistaa saamelaiskäräjälakia jo kolmen vaalikauden ajan - tuloksetta.

Silloinkaan laki ei edennyt eduskunnassa. Siksi Henriksson on pitänyt erityisen tärkeänä, että Orpon hallitus on sitoutunut viemään saamelaiskäräjälakia eteenpäin.

Suomi on toistuvasti saanut huomautuksia alkuperäiskansa saamelaisten kohtelusta ja ihmisoikeuksien rikkomisesta muun muassa YK:lta. Saamelaiskäräjälain päivittämistä pidetään yhtenä tärkeimmistä saamelaisten ihmisoikeuksia edistävistä asioista kansainvälisestikin.