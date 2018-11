Kotipizzan menestystarina vakuutti uudet norjalaisomistajat, suomalaisia juuria ei olla kitkemässä – "Olemme aina lentäneet korkealle ja kovaa"

Kotipizzan liikevaihto on kasvanut yli 20 prosenttia vuodessa. Tämä on huomattu Norjassakin ja Pohjoismaiden suurin päivittäistavarakauppayritys Orkla päätti ostaa Kotipizzan.

– Orklalla on pitkä historia, yksi vanhimpia yrityksiä Pohjoismaissa. Paikallisuus on meille elintärkeä asia. Ruokakulttuuriin kuuluu paikallisuus: paikalliset raaka-aineet, toimijat ja vahva tekeminen paikallisesti, sanoo neuvonantaja Rabbe Wikström Orklalta.

Kotipizzan tarina ja tekijät vakuuttivat norjalaiset

Norjalaisiin teki vaikutuksen Kotipizzan tarina ja tekijät. Kotipizza-ravintoloita on yli 260 ja yhtiö on luonut muitakin brändejä, kuten maailmalle pyrkivä No Pizza ja palkittu hampurilaisketju Social Burgerjoint.