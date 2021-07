Kotiin kympiksi, yökerhot kiinni, maskit tulivat jäädäkseen: Merkittävä osa briteistä jatkaisi koronarajoituksia – oli pandemiaa tai ei

Neljännes haluaisi jatkaa koronarajoituksia

Noin neljännes The Economistin tilaamaan tutkimukseen vastanneista on sitä mieltä, että yökerhot ja kasinot voisi pitää kiinni koronasta riippumatta. Neljä kymmenestä puolestaan toteaa, että maskit kuuluvat kauppoihin ja julkiseen liikenteeseen, oli pandemia ajankohtainen tai ei.

Britanniassa koronakuolleisuus on rokotusten myötä laskenut pahimpien aikojen 0,8 prosentista 0,1 prosenttiin, joka on samaa luokkaa kuin influenssassa, The Economist kirjoittaa.

Isossa-Britanniassa on viimeisen seitsemän päivän aikana todettu noin 29 000 uutta koronatartuntaa per päivä. Vielä toukokuun ensimmäisellä viikolla vastaava luku oli 2060. Koronan aiheuttamaan tautiin on puolestaan viimeisen seitsemän päivän aikana kuollut keskimäärin 25 ihmistä päivässä. Toukokuun ensimmäisellä viikolla kuolemia sattui 12 per päivä. Pahimmillaan Isossa-Britanniassa on kuollut koronaan lähes 1500 ihmistä päivässä.