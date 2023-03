Kostamaan mennyt mies puukotti toisen – tuomiota lievennettiin uhrin toimien vuoksi

– Iskukohta ja tilanteen kaoottisuus huomioiden (uhrin) kuolema on ollut varsin epätodennäköinen seuraus, syytetty sanoi.

– (Syytetyn) on katsottava, tultuaan itse aiemmin pahoinpidellyksi, lähteneen kostamaan ulos, parkkipaikalle saakka hänelle tehtyä menettelyä. Päätellen lyöntien määrästä ja niiden voimasta on katsottu, että (hänen) on täytynyt olla varsin aggressiivisessa tilassa.