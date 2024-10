Kaksikko meni Vantaalle selvittämään velkaa: Seurauksena raaka tilanne ja kuolema

Tuomion mukaan mies meni naamioituneena toisen, 44-vuotiaan miehen kanssa selvittelemään velka-asiaa asuntoon, jossa he kävivät kahden asunnossa olleen miehen kimppuun.

Toiselle miehelle ehdollista

Oikeuden mukaan asiassa ei näytetty, että Zegadin tarkoitus oli tappaa uhri, mutta se katsoi, että hänen on täytynyt pitää kuolemaa vähintään varsin todennäköisenä.

– eko on sisältänyt useita (uhriin) kohdistuneita veitsellä lyöntejä ja viiltoja, joista osa on ulottunut pitkälle tämän kehoon. Erityisesti yhdessä lyönnissä on täytynyt olla runsaasti voimaa. (Uhrin) ei ole osoitettu provosoineen tai puolustaneen itseään tavalla, joka olisi millään tavoin oikeuttanut Zegadin toiminnan, tuomiossa sanotaan.