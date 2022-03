Koskettava video taistelukentältä: nyrkkeilylegenda Vitali Klitshko osallistui poikkeukselliseen hääseremoniaan Kiovassa – "Elämästä pitää ottaa kaikki irti"

– Halusin antaa heille lahjan. Kaikille ukrainalaisille sodan loppuminen olisi lahja. Ukrainalaisilla on vain yksi tavoite, lopettaa sota ja siviilien tappaminen. Se on kaikkien suuri toivo, eikä vain Ukrainassa, Klitshko sanoi.

– Meneillään on valtava isänmaallinen liike. Ihmiset, jotka eivät koskaan uskoneet taistelevansa tai pitävänsä asetta kädessään, tulevat nyt luoksemme. Meitä ei kiinnosta, miten vahva Venäjän armeija on. Olemme valmiita taistelemaan. Olemme myös valmiita kuolemaan kotimaamme ja perheidemme puolesta, koska tämä on kotimme. Kyse on meidän tulevaisuudestamme, ja nyt joku haluaa tulla tänne ja varastaa sen meiltä.