Kiovan pormestari Vitali Klitshko MTV:n haastattelussa: "Taistelemme myös jokaisen suomalaisen puolesta" – lähettää suuret terveiset Tampereelle

Klitshkon mukaan Kiova on koko ajan ollut ja on edelleen venäläisten kohteena. Klitshko kertoo olevansa täysin varma, että venäläiset yrittävät tulla Kiovaan uudelleen.

– Meidän on oltava varautuneita uuteen hyökkäykseen. Meidän on oltava vahvoja, ja siksi pyydämme aseita puolustautumiseen. Me puolustamme kotejamme. On myös syytä muistaa, ettemme me puolusta ainoastaan omia kotejamme, me puolustamme juuri nyt kaikkia teitä.