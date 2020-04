Koskettava jälleennäkeminen: kiinalaisäiti pääsi viimein näkemään lapsensa, kun eristyksissä ollut Wuhan avautui – "Äiti on viimein tulossa kotiin"

Todistetusti terveet Wuhanin asukkaat saavat nyt poistua kaupungista, jonka juna- ja lentoyhteydet on jälleen avattu. Kaupunkiin vievät tietkin on avattu. Viranomaiset arvioivat CNN:n mukaan, että keskiviikkona Wuhanista matkustaa junalla 55 000 ihmistä.

– Wuhan on menettänyt tässä epidemiassa paljon, ja wuhanilaiset ovat maksaneet asiasta korkean hinnan. Nyt kun eristystä on höllennetty, olemme kaikki iloisia, Yao sanoi AFP:lle.

Wuhan oli ensimmäinen koronan vuoksi suljettu kaupunki

Viime viikkoina rajoituksia on vähitellen poistettu. Ihmiset on päästetty töihin, kunhan he voivat todistaa olevansa terveitä. Myös kaupungin sisäinen bussi- ja metroliikenne on alkanut taas kulkea.Vaikka liikenne ulospäin on nyt avattu, kaupungin sisällä monet rajoitukset pysyvät edelleen voimassa, ja esimerkiksi asukkaiden liikkumista rajoitetaan. Yksi ihminen taloutta kohti saa poistua kotoaan kahdeksi tunniksi päivässä asuinalueilla, joissa ei ole tavattu uusia virustartuntoja kahteen viikkoon. Ihmisiä kehotetaan edelleen välttämään tarpeetonta ulkona liikkumista.