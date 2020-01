Koronavirusta sairastavan kiinalaisnaisen oireet alkoivat yskällä ja tukkoisuudella – tällaisessa korkeimman tason eristysyksikössä häntä pidetään: ”Infektion leviäminen sieltä on mahdotonta”

Nainen on tällä hetkellä hyväkuntoinen. Kiinalaisnainen on ilmavarotoimiyksikössä Lapin keskussairaalassa, jota infektioylilääkäri Markku Broas kuvailee korkeimman tason eristysyksiköksi. Kyseessä on alipaineistettu huone, jossa on oma suodatettu ilmastointi ja erilliset sulut sisään ja ulos kulkemiselle.