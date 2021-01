Kainuulaisen kuntoutuskodin asukkaalla on todettu koronatartunta – todennäköisesti peräisin jouluvieraalta

Samoojan kuntoutuskoti on Kainuun soten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärirvuorokautinen asumispalveluyksikkö, jossa on tällä hetkellä 15 asukasta ja noin kymmenen työntekijää.

Vierailla ja henkilökunnalla on maskipakko

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että sekä henkilökunnalla että vierailijoilla on kasvomaskipakko, joten mikäli varotoimista on asianmukaisesti huolehdittu, tartunnan riskiä asukkaista ulkopuolisiin on pidettävä pienenä.