Koronavirus leviää luksusristeilijällä – uusia tartuntoja, ihmiset käsketty hytteihinsä – Kiinassa jo yli 31 000 sairastunutta, Hubein maakunnassa hieman vähemmän uusia tartuntoja

Muualta Manner-Kiinasta uusia tartuntoja raportoitiin noin 700, joten koko maassa tartunnan saaneiden määrä nousi yli 31 000:n. Kyse on Kiinan hallinnon ilmoittamista luvuista.

Lisäksi viranomaiset kertoivat 73 uudesta kuolemasta eilisen jälkeen. Niistä 69 rekisteröitiin Hubein alueella. Kaikkiaan virukseen kuolleita on nyt ainakin 636.

Karanteenialuksella luvassa ehkä lisää testejä

Japanin Jokohamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu ainakin 41 uutta koronavirustartuntaa, maan viranomaiset kertoivat varhain perjantaina. Yhteensä tartunnan saaneita on laivalla jo vähintään 61.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin tiistaina. Aluksella on noin 3 700 ihmistä. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä viime viikolla.

Laivalla oleville ihmisille on kerrottu, että he joutuvat jäämään alukselle karanteeniin 14 päiväksi. Määräys koskee myös heitä joiden virustesti on osoittautunut negatiiviseksi. Eristys voi kestää jopa 19. helmikuuta asti.