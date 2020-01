Koronavirus säikytti pörssit laskuun – siipeensä sai esimerkiksi Finnair

Laskutrendi näkyi ympäri maailman. Tokiossa indeksi päättyi kahden prosentin laskuun, ja Euroopan suuret pörssit Frankfurtissa, Pariisissa ja Lontoossa niiasivat runsaat kaksi prosenttia. Myös New Yorkissa pörssit avautuivat pakkasella, ja öljyn hinta painui laskuun.

Kiinan pörssit ovat uudenvuoden pyhien johdosta edelleen suljettuina. Odotus on, että taudin vaikutukset Kiinan talouteen heijastuvat nopeasti myös muualla maailmassa.

Vuoden 2003 sars-epidemia ei vaikuttanut markkinoihin teollisuusmaissa kovin voimakkaasti, mutta yhteydet ovat nykyään tiiviimmät, Innes arvioi. Talouskasvun hidastuessa kulutuskysynnällä on suurempi vaikutus kuin aiemmin.

– Tilanne on se, että viruksesta on tullut tappava ja se on aiheuttanut markkinoilla paniikin, Aslam summasi.