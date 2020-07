Koronavirus on ylivoimaisesti vakavin maailmanlaajuinen terveysuhka, jonka WHO on joutunut julistamaan – Belgiassa huolestuttava tartunta-aalto

Belgiassa huolestuttava tartunta-aalto

STT kertoo, että Belgiassa on havaittu huolestuttava, nopea nousu koronavirustartuntojen määrässä, varoittivat maan terveysviranomaiset maanantaina. Uusista tartunnoista lähes puolet on todettu Antwerpenin kaupungin lähistöllä.

Viimeisen viikon aikana Belgiassa on todettu 1 952 uutta tapausta, mikä on yli 70 prosenttia enemmän kuin edellisviikolla.

Virus on jo lähes kaikkialla maailmassa

Tähän mennessä maailmanlaajuisesti yli 648 000 ihmistä on menehtynyt koronaviruksen seurauksena. Virustartuntoja on vahvistettu 210 eri maassa sen jälkeen, kun ensimmäinen tapaus vahvistettiin Kiinassa joulukuussa 2019.

Eniten tartuntoja on vahvistettu Yhdysvalloissa, jossa tapauksia on o yli 4,2 miljoonaa. Toisena on Brasilia 2,4 miljoonalla tapauksella ja kolmantena Intia, jossa tartuntoja on vahvistettu 1,4 miljoonaa.