Koronavirus loi pyöräilybuumin: Uusista pyöristä jopa pulaa – katso tämä vinkkivideo, jos olet ostamassa käytettyä pyörää

Polkupyörien kauppa on piristynyt huomattavasti Suomessa. Tällä hetkellä meillä ja muuallakin maailmassa on pulaa uusista polkupyöristä. Kauppiaiden varastoissa on vielä tavaraa, mutta uusien pyörien saaminen valmistajilta maahan on tällä hetkellä hankalaa.