Koronavirus livahti Vantaan vankilaan, luvassa laajoja rajoituksia – "Vaara on ilmeinen"

Tilanteen laajuus ei ole vielä selvillä, mutta laajemman leviämisen vaara on ilmeinen.

– Tilanteessa on mahdollisuus sille, että tarttunut virusmuoto on niin sanottua Delta-varianttia. Vantaan vankilassa rokotekattavuus on edelleen alhainen. Tästä syystä vankilan toimintaa ja ulkopuolisia kontakteja rajoitetaan suhteellisen laajasti, sanoo RISE:n valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.