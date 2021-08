Vangeilla alhainen rokotekattavuus – taustalla monia syitä: "Vanki voi kokea, että siinä ympäristössä se ei ole tarpeellinen"

Suomessa yli 18-vuotiaiden rokotekattavuus ensimmäisen annoksen osalta on vähän yli 80 prosenttia ja toisen rokotuksen on saanut vähän yli 32 prosenttia. Vankien keskuudessa luku on kuitenkin huomattavasti heikompi, kertoo Uutisaamussa vieraillut Rikosseuraamuslaitoksen valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.