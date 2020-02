Koronavirus leviää vauhdilla salaperäisessä, tuomiopäivää ennustavassa uskonnollisessa ryhmässä Etelä-Koreassa – ryhmä sanoo olevansa epidemian suurin uhri: "Tämä on noitavaino"

Etelä-Korea on nostanut valmiustilansa korkeimmalle tasolle uudenlaisen koronaviruksen (SARS-CoV-2) leviämisen vuoksi. Perjantaina tartuntoja oli 156, mutta sunnuntaina iltapäivällä luku on noussut 602 tartuntaan. Kaksi henkilöä on menehtynyt. Viruksen aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19.



Yli puolet tartunnoista on havaittu uskonnollisessa yhteisön Shincheonjin jäsenillä Daegun kaupungissa maan eteläosissa. Eilen viranomaiset kertoivat eristävänsä yhteisön lähes 10 000 jäsentä ja testaavan heidät tartuntojen varalta. Noin 1 000 ryhmän jäsenellä on viranomaisten mukaan viruksen oireita, mutta tautia ei ole vahvistettu.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hautajaisseremonia sairaalassa

Sen lisäksi, että tartunnoista puolet on havaittu ryhmän jäsenillä, myös yli sata muuta tartuntaa on yhdistetty Daegun läheiseen sairaalaan, jossa ryhmän uskonnollisen johtajan veljen hautajaiset pidettiin viime kuun lopulla, kertoo talouslehti Bloomberg.



Koko maan 31. vahvistettu tartunta oli ryhmän jäsenellä, ja viranomaiset epäilevät hänen tartuttaneen sitä sairaalassa aiemmin. Presidentti Moon Jae-in on määrännyt tutkinnan hautajaisista.



Ryhmän johtaja väittää olevansa Jeesuksen lähettämä profeetta

Shincheonji (koko nimeltään Shincheonji Church of Jesus the Temple of the Tabernacle of the Testimony) on Lee Man-heen vuonna 1984 perustama uskonnollinen ryhmä. Nyt 88-vuotias Man-hee väittää olevansa kuolematon profeetta, jonka Jeesus Kristus lähetti maan päälle valmistelemaan maailmanloppua.



Ryhmän mukaan tuomiopäivän koittaessa Lee ottaa mukaansa 144 000 ihmistä taivaaseen.



Kultiksi usein kutsuttu ryhmä keskittyy lähinnä Leen henkilöpalvontaan. Ryhmä on Telegraph -lehden mukaan äärimmäisen uskonnollinen ja hyvin salaperäinen. Lehden mukaan jäseniä kehotetaan olemaan kertomatta jäsenyydestään edes omalle perheelleen.



Ryhmän jäseneksi päästäkseen täytyy käydä puolen vuoden kurssi. Useat ryhmän entiset jäsenet ovat kertoneet, että kurssin lopulla he noudattivat hyvin tiukkaa aikataulua, eivätkä he enää ehtineet nähdä perhettään tai käydä töissä. Sen jälkeen ohjeet muuttuivat yksityiskohtaisemmiksi, kuten mitä pukea päälle tai olla tapailematta muita ihmisiä.



Kertoi aiemmin kirkosta Wuhanissa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ryhmällä on arviolta 300 000 jäsentä yli 29 maassa. Kiinassa sillä on seitsemän kirkkoa. Bloomberg-lehden mukaan ryhmän nettisivuilla kerrottiin aiemmin, että viime vuonna he avasivat kirkon myös Wuhaniin, joka on uudenlaisen koronaviruksen tautikeskus. Tieto on kuitenkin poistettu sivuilta.



Myöhemmin ryhmä antoi lausunnon, jonka mukaan he ovat olleet aktiivisia Wuhanissa, mutta siellä ei ole ollut fyysisiä kokoontumisia ryhmän siirrettyä palvelunsa internetiin vuonna 2018.



Etelä-Korean pääkaupunki Soulissa kaupunginhallitus määräsi ryhmittymän toiminnan jäihin toistaiseksi.



Viranomaisia on huolestuttanut ryhmän palvontaseremonia, jonka aikana jäsenet istuvat lattialla tiiviisti vierekkäin ja kosketuksissa toisiinsa useamman tunnin ajan. Uudenlainen koronavirus leviää todennäköisemmin, kun henkilöt viettävät pitkiä aikoja samassa tilassa.



Ryhmä: Meitä mustamaalataan

Shincheonjin jäsenet sanovat, että heitä mustamaalataan ja kohdellaan epäreilusti. Ryhmä on useasti kieltänyt olevansa kultti tai lahko. He myös kieltävät rajoittavansa jäsentensä elämää.



– Tämä on kuin 1800-luvun noitavainot, ryhmän koordinaaattori Kim So-il sanoi CNN:lle.



Ryhmän tiedottaja sanoi tänään järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että ryhmän jäsenet ovat uudenlaisen koronavirusepidemian ”suurimpia uhreja”. Heidän mielestään on harhaanjohtavaa syyttää yhteisöä tartunnoista.



Heidän antamassaan lausunnossa kerrotaan, että seremonioissa istutaan lattioilla lähekkäin, jotta mahdollisimman moni mahtuisi rajalliseen tilaan. Heidän mukaansa he eivät saaneet lupaa kunnollisen seremoniatilan rakentamiseen, ja joutuivat ahtautumaan pienempään tilaan sairaalassa.



Ryhmän johtaja Lee Man-hee kutsui uudenlaista koronavirusta "paholaisen tekosiksi", jolla yritetään estää kirkon nopeaa kasvua.